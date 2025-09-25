T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/59 Esas

DAVALILAR : KENAN AĞIR (120 ......34)

Hacı Ali ve Gülseher oğlu 1973 d.lu



Davacı Güneş Diler vekili Av. Erdal Mahmut Ergör tarafından davalılar Hacı Ali Ağır, Yılmaz Ağır ve Kenan Ağır aleyhine 28/01/2025tarihinde soybağının reddi davası açılmış, davalı Kenan Ağır'ın bilinen adresine tebligat yapılamadığı, davalı Kenan'ın mernis adresi bulunmadığın ve adresi tespit edilemediği dava dilekçesinin, tensip zaptının ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacının Soybağının kurulması talepli dilekçesinin öninceleme duruşmasının İzmir 19. Aile Mahkemesi duruşma salonunda 02/12/2025 günü saat 09:30 da yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız , duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen sunmadığınız, başka yerlerden getirtilecek belgelerle ilgili kesin süre içinde açıklama yapılmaması halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 08/09/2025