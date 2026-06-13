T.C.

İZMİR

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2019/139 Esas



İLAN



DAVACI : K.H.

SANIK : BEHZAT TUZCU, Mehmet Salih ve Ayfer oğlu, 06/03/1973 Şanlıurfa doğumlu, Denizli, Akköy(kapanan), 15 Mayıs mah. nüfusunda kayıtlı.

SANIK : HAKAN ARIK, Mustafa ve Ayşe oğlu, 29/09/1975 Yerköy doğumlu, Yozgat, Yerköy, Buruncuk mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : ÖZCAN KEZZAP, Mustafa ve Müzeyyen oğlu, 01/01/1976 Susurluk doğumlu, Balıkesir, Susurluk, Karapürçek mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : YALÇIN ÇAKMAK, Veli ve Emine oğlu, 10/12/1985 Kuyucak doğumlu, Aydın, Buharkent, Kızıldere mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : BURAK AKOĞUZ, Yusuf Ziya ve Sevgi oğlu, 07/01/1977 İzmir doğumlu, İzmir, Ödemiş, Meşrutiyet mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : EMİN GÖKTAŞ, Fahri ve Nursel oğlu, 02/11/1973 Bayındır doğumlu, İzmir, Bayındır, Kabaağaç mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : HALDUN ÇABUK, Ali ve Melek oğlu, 01/11/1979 İzmir doğumlu, Mersin, Gülnar, Çukurkonak mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : HALİS ÇEVİK, Hacı ve Serayi oğlu, 03/05/1975 Aksaray doğumlu, Aksaray, Merkez, Yeşiltepe Çalışkan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : İSMAİL EROL, Hüseyin ve Saniye oğlu, 01/01/1971 Elazığ doğumlu, Elazığ, Merkez, Sarılı mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : MEHMET ERİKOĞLU, Ahmet Sabri ve Emine oğlu, 01/01/1971 Ermenek doğumlu, Karaman, Ermenek, Sandıklı mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : METİN KAVAK, Necati ve Gülseren oğlu, 30/04/1967 Bakırköy doğumlu, Kırklareli, Vize, Evrenli mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : RAMAZAN KARAKAYALI, Tevfik ve Hediye oğlu, 20/02/1970 Haymana doğumlu, Ankara, Haymana, Sırçasaray mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : SAİT EREN, Muammer ve Hayriye oğlu, 10/10/1973 Beyşehir doğumlu, Konya, Beyşehir, Yeşildağ mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : SÜHEYL MUSTAFA KESKİN, Mahmut ve Raziye oğlu, 26/09/1985 Ankara doğumlu, İzmir, Kemalpaşa, Yeşilköy mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : TALHA ÜLKÜMEN, FARUK ve ATİYE oğlu, 18/03/1984 İzmir doğumlu, İzmir, Bayındır, Bıyıklar mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Mahkememizin 2016/97 Esas sayılı dosyasından yakalamalı sanıklar yönünden tefrik edilen vemahkememizin 2019/139 esas sırasına kayıtlı dosya kapsamında; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, İftira, Suç Uydurma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Açıklanması Yasaklanan Gizli Bilgileri Açıklama, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından, dosya kapsamından yurt dışında olduğu anlaşılan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan ve tebliğ yapılamayan, sanıklarBehzat TUZCU, Hakan ARIK, Özcan KEZZAP, Yalçın ÇAKMAK, Burak AKOĞUZ, Emin GÖKTAŞ, Haldun ÇABUK, Halis ÇEVİK, İsmail EROL, Mehmet ERİKOĞLU,Metin KAVAK, Ramazan KARAKAYALI, Sait EREN, Süheyl Mustafa KESKİN ve Talha ÜLKÜMEN'in dikkatine;

''Üzerinize atılı suçlamalara ilişkin cezanın alt haddi itibariyle talimat yoluyla savunmanız alınamayacağından bizzat mahkememize gelmeniz gerekmektedir. Bu yazının ilan tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize gelmemeniz halinde, hakkınızda CMK'nın 100. ve 248/5 madde gereğince kaçak kararı verilip gıyabi tutuklama kararı çıkartılacaktır. Ayrıca CMK'nın 248. maddesinde gösterilen tedbirlere de hükmedilebilecektir.'' hususlarının tebliğine karar verilmiş olup,ihtar veilanen tebliğ olunur.11/06/2026