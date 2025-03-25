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        T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.03.2025 - 00:00
        T.C.
        İZMİR
        23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2023/504
        Karar No : 2024/453

        20.03.2025


        İLAN METNİ


        Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan 26/11/2024 tarihli kararı ile 5237 Sayılı Kanunun TCK'nun 158/1-d maddesi uyarınca sonuç olarak 3 Yıl Hapis ve 250,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen , Serdar ve Alev oğlu, 30/09/2000 Konak doğumlu,Vatan Mah. Ordu Cad. No:263 İç Kapı No:3 Karabağlar/İzmir adresinde oturan MAHMUTCAN ARINEL (TC Kimlik No:35267103478) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

        1. 7021 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

        2-İlan yapılan gazete ve internet sitesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize dilekçe vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu incelemesi için gönderileceği, istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no LN02196021