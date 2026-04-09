İ L A N

T.C. İZMİR 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/145 Esas

02.04.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene mahallesinde bulunan 274 ada, 7 parsel sayılı "tarla" vasıflı (7.880,00 m2) taşınmazın hissedarları olarak görünen "HALİL OĞLU MUSTAF TUNA, FİRDEVS, MUSTAFA KIZI İKBAL, MUSTAFA KIZI MİHRİBAN, MUSTAFA KIZI ŞEVKET'in" adına kayıtlı olduğunu, bu kişilerin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediğini mütegaip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla ismi geçen gaip olduğu bildirilen kişiler hakkında gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri aksi halde söz konusu taşınmazın Maliye Hazine adına tescil edilebileceği ilan olunur.02.04.2026

