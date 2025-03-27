T.C.

İZMİR

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2020/579 Esas

2025/32 Karar

03.03.2025



Davalı : YAVUZ SELİM NARİN- (T.C.478.......642 )

Davalının bilinen en son adresi: Adresi bilinmiyor.



Davacı Nesrin Narin tarafından Davalılar İsmail Narin, Muhammed Ali Narin, Yavuz Selim Narin, Selma Aslan ve Aylin Güren arasında mahkememizde görülmekte olan Katılma Alacağı davasında yapılan yargılama sonunda 21/01/2025 tarihinde Talep artırım dilekçesi de dikkate alınarak davanın KABULÜne, -1.247.120,64 TL katılma alacağının davalı İsmail Narin'den, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, -1.247.120,64TL katılma alacağının Muhammet Ali Narin'den, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, -1.247.120,64TL katılma alacağının Yavuz Selim Narin'den, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, -1.247.120,64TL katılma alacağının Selma Aslan'dan, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, -1.247.120,64TL katılma alacağının Aylin Güren'den karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine, bakiye kalan 319.465,83‬ TL harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, toplam 145.234,27 TL yargılama gideri ile 587.780,16 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına dair verilen karar taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, işbu karar tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan davalı Yavuz Selim Narin'e ilanen tebliğ olunur.

İş bu tebliğin, ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.03/03/2025