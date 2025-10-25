T.C.

İZMİR

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/675 Esas

Konu : İlan 06.10.2025

İLAN



Davacı , NECMEDDİN HARUN ile Davalılar , CELAL HARUN, CEMAL HARUN, CEMİL HARUN, REGAYİP HARUN arasında mahkememizde görülmekte olan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen Davalı Celal Harun 'un dava dilekçesindeki TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamadaki mernis adresine Vaşington Büyükelçiliği aracılığıyla 27/08/2025 tarihinde tebligat gönderilmiş ancak bahse konu bildirimin adı geçene teslim edilememesi nedeniyle iade edildiği, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Mernis adresine gönderilen tebligattan netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saati ile tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 20/11/2025 günü saat 10:20'da duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : CELAL HARUN - 33331846832