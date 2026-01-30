T.C.

İZMİR

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/844 Esas

Konu : ilan

15.12.2025

İLAN



Davacılar , FATİH ŞAMA, SELÇUK ŞAMA, SERPİL ŞAMA, ÜMİT ŞAMA ileDavalı , CENNET ŞAMA arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememizce bildirilen ve mernis adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 07/04/2026 günü saat 10:05'de duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.



DAVALI : CENNET ŞAMA - 54979495350 HALİL ve SERPİL oğlu/kızı, 28/01/1978 dogumlu,