T.C.

İZMİR

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.13653234-2025/508-Ceza Dava Dosyası

26.06.2026

İLAN METNİ



Mahkememizin 11/11/2025 tarih 2025/508 Esas - 2025/513 Karar sayılı kararı ile Dolandırıcılık suçundan sanık Gülnara ve Nauar oğlu, 26/11/2003 KİSLOVODSK doğumlu ENVER TEMİREZOV hakkında, eyleminin TCK 158/1-f Maddesi akpsamında Nitelikli Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçunu oluşturduğu belirtilerek görevsizlik kararı verildiği, tevzien dosyanın mahkememize gönderildiği anlaşılmakla, sanığın eylemlerinin TCK 158/1-f-son maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, HSK'nın 12/04/2023 tarihli, 868 sayılı kararı gereğince TCK 158/1-f-sonmaddesi kapsamında düzenlenen Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçuna ilişkin davalara bakma görevi İzmir 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. Ağır ceza mahkemelerine verildiğinden mahkememizin görevsizliğine, İzmir 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. Ağır ceza mahkemelerinden birine tevzi edilmesi için dosyanın gönderilmesine karar vermek gerekmiş,

-HSK'nın 25/11/2021 tarihli, 1229 sayılı kararı gereğince Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna ilişkin davalara bakma görevi İzmir 5.6.7.8.9.10. Ağır ceza mahkemelerine verildiğinden mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

İzmir 5., 6., 7., 8., 9., 10. Ağır ceza mahkemelerinden birine tevzi edilmesi için dosyanın GÖNDERİLMESİNE, karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.