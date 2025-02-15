T.C.

İZMİR

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2023/189-Ceza Dava Dosyası

13.02.2025



İLAN METNİ



SANIK :ANIL CAN SERT, Murat ve Tülay oğlu, 09/10/2000 KONAK doğumlu, İZMİR, ÇEŞME, Alaçatı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafertepe Mahallesi 539 Sokak No:26İç Kapı No:3 Konak/ İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:12281515746

A)Sanık Anıl Can SERT üzerine atılı (Hırsızlık) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, sanığın kastının yoğunluğuna, meydana gelen zararın ağırlığına, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan uzaklaşılarak eylemine uyan;

1.TCK'nın 141/1 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK'nın 143.maddesi gereğince sanığın eylemini gece vakti gerçekleştirmiş olduğu anlaşıldığından cezasında takdiren yarı oranında arttırım yapılarak 1 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.Sanığın işlediği suçtan dolayı herhangi bir pişmanlık duyduğuna dair kanaat edinilemediğinden takdiren sanık hakkında TCK 62/1 madde hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

4. 5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

5.Sanığa verilen ceza miktarı dikkate alınarak yasal koşulları bulunmayan TCK'nın 50 ve 51. madde hükümleri ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

6.Katılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 30.000,00 ₺ vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana verilmesine,

7.CMK'nın 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için hesaplanan (1) davetiye ücret gideri: 58,00 ₺ yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine, dair karar verilmiştir.

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinafhakkı bulunduğu ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.