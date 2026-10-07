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        T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:50
        İ L A N

        T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2026/72 Esas 29.09.2026

        Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü İleÇevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Kayyımlık Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; TMK 588 ve 33 maddeleri uyarınca, AntonieStavros Pittako Eleneore oğlu, Nicolos Pittako Eleneore oğlu, Marie Pittako Eleneore kızı, İkna Karman Coomp Eleneore kızı, Jeanne Pittako Demesthenes oğlu ve Nora Psaraidahis Pittako Demesthenes kızına ilişkin kişiler hakkında ilan tarihinden itibaren6 ay içerisinde bilgisi bulunanlar var ise mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.09.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02564605