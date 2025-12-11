T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVALI-GURBET ARSLAN (T.C:44464448008)

Bahçelievler Mah. 1834/3 Sk. No: 14 / 4Karşıyaka / İZMİR

ESAS NO : 2024/805 Esas



DAVACI : AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. EMRE ÖZDİKİCİERLER

DAVALI : GURBET ARSLAN (T.C:44464448008)

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 24/09/2024



Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davalı GURBET ARSLAN'a gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

Mahkememizce uyuşmazlık konusu ile sınırlı olmak üzere bankacı bilirkişiden rapor tanzimine karar verilmiş olmakla, mezkur karar gereği tanzim edilen 08/09/2025 havale tarihlibilirkişi raporunda; Davacı banka ile 28.04.2021 tarihli 500.000,00 TL tutarlı sözleşmeye ait dosyaya sunulan ödeme planında ödenen taksitin bulunmadığının, dosyaya sunulan ödeme planında; ilk üç taksit ödeme yanında ödeme tutarının yazılamadığı, ancak "gecikme" ifadesinin yer aldığının görüldüğü, 20/05/2024 tarihli ihtarname düzenlendiği, sonuç olarak davacı bankadan kullandığınız krediler ile ilgili incelemede; davacı bankaya borçlu olduğunuz, takip tarihinden itibaren Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %119.76 ile 9.639,90 TL, Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %54.6 ile 134.454,85 TL, Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %119.76 ile 51.376,88 TL, Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %119.76 ile 48.400,99 TL, Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %63.6 ile 50.333,56 TL, Ana Para Temerrüt Faiz Oranı %71.76 ile 141.948,11 TL, Akdi Faiz % 59.88 (26/03/2024-24/06/2024) ile 1.643,09 TL, %5 Bsmv ile 82,16 TL, Akdi Faiz % 51,00 (26/03/2024-24/06/2024) ile 23.301,06 TL, İşlemiş % 51,00 Faiz(24/06/2024-01/07/2024) ile 1.564,41 TL, İhtarname masrafı 1.751,82 TL, BSMV %5 Toplamı 1.243,47 TL, Akdi Faiz % 59.88 (26/03/2024-24/06/2024) ile 8.870,69 TL, BSMV %5 Toplamı 443,63 TL, Akdi Faiz % 59.88 (26/03/2024-24/06/2024) ile 8.292,95 TL, %5 Bsmv 414,64 TL, Akdi Faiz % 60.0 (26/03/2024-24/06/2024) ile 8.137,26 TL, %5 Bsmv toplamı 406,86 TL, Akdi Faiz % 35.88 (26/03/2024-24/06/2024) ile 13.907,61 TL, İşlemiş % 35.88 faiz (26/03/2024-24/06/2024) ile 1.087,35 TL %5 Bsmv toplamı 749,35 TL ile toplam alacağın 508.050.64 TL olduğu tespit ve kanaatine varılmış olup,

"08/09/2025 havale tarihli bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ve ayrıca; İş bu dosyanın duruşma tarihinin 11/03/2026 günü saat 11:05 olduğu; İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren yasal süreye( 2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur. 27/03/2025