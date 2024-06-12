T.C.

İZMİR

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/269 Esas

Konu : İLAN

29/05/2024

İLAN

T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO:2018/269

DAVALI: AYNUR CANDEMİR (57550158804)



Davacı Evren Faik Kültür tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 19184 Ada, 4 Parsel'de kayıtlı taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalılardan Aynur Candemir'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle adı geçen davalıya 27/09/2024 günü saat: 11:15'e İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.