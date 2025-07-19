T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1290 Esas



İLAN



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Aydın İli, Yenipazar İlçesi, Alhan Mahallesi, Cilt:5, Hane:49, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Ayşe ve Süleyman'dan olma, 01/07/1898 doğumlu, 13/05/1974 ölüm tarihli, 29617136858 TC kimlik numaralı, Hatice YILMAZ'ın mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,

TMK.nın 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydıyla, TMK.nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 28/05/2025