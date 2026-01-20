T.C.

İZMİR

7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO :2025/524 Esas

DAVACI : BEDRİYE AKİKOL TC:41...14

DAVALI : YAŞAR AKİKOL TC:37...56

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 08/08/2025

Davacı ,BEDRİYE AKİKOL ile Davalı, YAŞAR AKİKOL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Mahkememizce, davalı YAŞAR AKİKOL'un kayıtlı bulunan adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığından, davalıya tebligat yapılamamış, dava dilekçesi ve tensip tutanağının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Boşanma davasında, HMK 122.maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği dava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/01/2026