T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/404 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;İzmir İli Konak İlçesi Tuzcu Mahallesi 454 ada 3 parsel sayılı taşınmazın paydaş maliklerinden İbrahim kızı Şehriban H., Kadem ağa oğlu Ahmet, Kadem ağa oğlu Faful, Kadem ağa oğlu Behlül, Ahmet oğlu Mustafa Ef., İbrahim oğlu Mustafa Ef., Hüseyin kızı Simten H., Ali oğlu Kazım Ef., Ali eşi Melek H., Ali oğlu Mehmet, Ali oğlu Murat Ef., Ali kızı Fatma Ef., Ali kızı Emine H., Ali kızı Hanife H., Ali kızı Hafize H., Kadem ağa oğlu Osman, Kadem ağa oğlu İsmail ve Kadem ağa oğlu Hüseyin Ef.'e kayyımlık kararı verildiği, kayyımla yönetim süresinin aşıldığı buna rağmen şahısların ve hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmadığı iddia edildiğinden, bu kişileri gören ve sağ olduğunu bilenlerin mahkememizin 2022/404 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak bildirmeleri veya duruşmanın bırakıldığı, 30/12/2025 tarihinden önce sözlü olarak mahkememize bildirmeleri ilanen duyurulur. 08/07/2025