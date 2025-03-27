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        T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.03.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/31 Esas


        Gaipliğine karar verilmesi istenen 01.07.1923 Çivril Doğumlu Ahmet ve Fatma'dan olma 244...102 TC kimlik numaralı İbrahim Erdoğan'ı tanıyan ve bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bulunup bulunmadığı, eğer bilgi sahibi olan kişiler var ise ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02197943