T.C.

İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

20. CEZA DAİRESİ

İLAN



Esas No : 2024/194 Esas

Karar No : 2024/1556 Karar



Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan Dairemizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2024 tarihli ilamı ile;dosyada katılan mağdur olarak bulunan Haluk ve Nursel oğlu 10/10/2005 Gebze doğumlu 14843550752 TC Kimlik numaralı MUHAMMED MUSTAFA METİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanık Hüseyin METİN hakkında Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/09/2023 tarih 2023/121 Esas 2023/351 Karar sayılı kararı ile verilen beraat hükmünün Dairemizin 07/10/2024 tarih 2024/194 Esas 2024/1556 Karar sayılı ilamı ile; "Sanığın atılı suç nedeniyle gözaltında ve tutuklu kaldığı anlaşılmakla; CMK'nın 231/3,141-143. maddeleri gereğince beraat etmiş olması nedeniyle, oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde, hükmün kesinleştiğinin tebliğinden itibaren üç ay ve her halde hükmün kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabileceğinin ihtarına," ibaresinin eklenmesi, diğer hususların ise aynı kalması suretiyle Yargıtay’da TEMYİZ yolu açık olmak üzere CMK’nın 280/1.a ve 286/1. maddeleri gereğince DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, karar verilmiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın; İlk derece mahkemesindeki yargılama sırasında ifadesi alınamayıp tarafına yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekil ile yokluğunda verilen karardan haberdar olmayan mağdur Muhammed Mustafa Metin'in halen reşit olması ve yokluğunda verilen hükmün vekili tarafından temyiz edilmesi nedeni ile gerekçeli kararın, "Yokluğunuzda verilen kararın yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekil tarafından temyiz edilmesi nedeni ile gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre zarfında bizzat veya en yakın mahkeme aracılığı ile vekilinizin temyiz istemine muvafakat edip etmediğinizin bildirilmesi, aksi halde muvafakat etmiş sayılacağınız ihtar olunur" şerhi ile ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hükmün TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararın ( "Yokluğunuzda verilen kararın yaş küçüklüğü nedeniyle atanan vekil tarafından temyiz edilmesi nedeni ile gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre zarfında bizzat veya en yakın mahkeme aracılığı ile vekilinizin temyiz istemine muvafakat edip etmediğinizin bildirilmesi, aksi halde muvafakat etmiş sayılacağınız ihtar olunur") şerhi ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/07/2025