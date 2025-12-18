T.C

İZMİR

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ'NDEN



ESAS NO : 2025/3210

KARAR NO : 2025/31

DAVALI :PERİHAN ÖKTENER (T.C 214***22744)



Davacı idarenin istinaf başvurusunun feragat nedeniyle HMK'nın 349/2. maddesi gereğince REDDİNE,

Davacı idare tarafından peşin yatırılan istinaf karar ve ilam harcının talep halinde iadesine,

İstinaf yargılama giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi." şeklinde karar verilmiştir. İş bu karar ilamının davalı Perihan ÖKTENER'e ilanen tebliğ olunur.12/12/2025