Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2025 - 00:00
        T.C
        İZMİR
        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ'NDEN

        ESAS NO : 2025/3210

        KARAR NO : 2025/31
        DAVALI :PERİHAN ÖKTENER (T.C 214***22744)


        Davacı idarenin istinaf başvurusunun feragat nedeniyle HMK'nın 349/2. maddesi gereğince REDDİNE,
        Davacı idare tarafından peşin yatırılan istinaf karar ve ilam harcının talep halinde iadesine,
        İstinaf yargılama giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran davacı üzerinde bırakılmasına,
        Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle karar verildi." şeklinde karar verilmiştir. İş bu karar ilamının davalı Perihan ÖKTENER'e ilanen tebliğ olunur.12/12/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02363164