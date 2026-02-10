İLAN



T.C.

İZMİR

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Buca belediyesi sınırları içerisinde tekstil atıklarının kumbaralar aracılığıyla toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.



ADRES

MUHAMMEN BEDEL (36 AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (MUHAMMEN BEDELİN %3’Ü TUTARINDA)

İHALE ŞEKLİ

İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE

7.283.250,00 TL

218.497,50 TL

Açık Teklif Usulü 24.02.2026

2.Kat Encümen Salonu

Saat: 15.00

İhale şartnamesi, Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihale şartnamesinde belirtilen tüm hüküm ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır.

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

İhaleye, 20.01.10 (Giysiler) ve 20.01.11 (Tekstil Ürünleri) atık kodlarına ilişkin Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olmaları Kanuni ikametgâhı olması, Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti Geçici Teminat Makbuzu Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir. İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhaleye katılacakların Buca Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.



