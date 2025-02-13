Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1012 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1012 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Mevlana Mahallesi, 19091 Ada, 2 Parsel, ana taşınmaz niteliği 2 Adet 8 Er Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası olan, 3.282,16 m² yüzölçümlü, 114080/15146880 arsa paylı, kat mülkiyetli, bağımsız bölümü niteliği mesken olan, B Blok, 3. Kat, 35 nolu bağımsız bölümde TAM hisse ile borçlu adına kayıtlı olup, taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Koşukavak Mahallesi, 1701/7 Sokak, No: 41, 3. Kat, B Blok, 35 Nolu Daire Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.282,16 m2 ana taşınmaz üzerinde 62 m2 net alanlı (balkonlar hariç) daire.

Arsa Payı : 114080/15146880

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Planda KAT: 8670,4m2 yapılaşma koşullu Hmax: 24,80 gabarili konut alanında kalmaktadır. 03.06.2021 tarihli İBŞB imar yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca … çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde TAKS %60 geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulam yapılır. 3194 sayılı iar kanunu hükümlerine ve 3.6.2021 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine tabidir.

Kıymeti : 2.480.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı: 06/02/2012 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi), 3194 Sayılı Kanun’un 18 Maddesine İstanaden Düzenlemeye Tabidir. 15/06/2007 Y: 9450 (Şablon: 3194/18.Maddeye Göre İmar Düzenlemesine Alınma Belirtmesi), ...KM ne çevrilmiştir 29/12/2024-23081 yevmiyeli, AT...KM ne çevrilmiştir 29/12/2024-23081 yevmiyeli

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 13:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Mevlana Mahallesi, 19091 Ada, 2 Parsel, ana taşınmaz niteliği 2 Adet 8 Er Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası olan, 3.282,16 m² yüzölçümlü, 198720/15146880 arsa paylı, kat mülkiyetli, bağımsız bölümü niteliği mesken olan, A Blok, 1. Kat, 7 nolu bağımsız bölümde TAM hisse ile kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Koşukavak Mahallesi, 1701/7 Sokak, No: 41/1, 1. Kat, A Blok, 7 Nolu Daire Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.282,16 m2 ana taşınmaz üzerinde 95 m2 net alanlı (balkonlar hariç) daire.

Arsa Payı : 198720/15146880

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Planda KAT: 8670,4m2 yapılaşma koşullu Hmax: 24,80 gabarili konut alanında kalmaktadır. 03.06.2021 tarihli İBŞB imar yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca … çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde TAKS %60 geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır. 3194 sayılı iar kanunu hükümlerine ve 3.6.2021 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine tabidir.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı: 06/02/2012 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi), 3194 Sayılı Kanun’un 18 Maddesine İstanaden Düzenlemeye Tabidir 15/06/2007 Y: 9450 (Şablon: 3194/18.Maddeye Göre İmar Düzenlemesine Alınma Belirtmesi) ...KM ne çevrilmiştir. 29/12/2014-23081 yevmiyeli, AT...KM ne çevrilmiştir. 29/12/2014-23081 yevmiyeli.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:40

11/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.