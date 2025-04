Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/631 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/631 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi 7622 ada 1 nolu parsel, 19. kat, 114 girişli, 104 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tam payı borçlu adına kayıtlı olup, tamamı satışa konudur.

Adresi : Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak, No:114, Kat 19, Dr:104 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 8.328 m2 ana taşınmaz üzerinde net kullanım alanı 108,00 m2'dir.

Arsa Payı : 6775/2897250

İmar Durumu : Bornova Belediyesi arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararında konu taşınmaz, Katlar Alanı Toplamı (KAT) 41640 m2, Y ençok 20 kat, Ticaret + Konut (T) (A) koşullu yapı adasında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 11.819.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: AT 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. Beyan :AT Diğer (Konusu : Yazıda bilgilerine yer verilen taşnımazların cins değişikliği işlemleri için 71.952,40 TL harç, 23.12.2020 tarih 2020122303KGe0000096 nolu tahsilat fiş no ile tahsil edilmiştir. Bu belge, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri için geçerlidir.) Tarih : 23/12/2020 Sayı : 37914 tesis tarihi 26/02/2021, 6322 yevmiyeli. Beyan : Yönetim Planı : 13/07/2020 tesis tarihi 14/07/2020 tarih, 16887 yevmiyeli. Şerh : Konkordato ertelenmiştir. 10/02/2025 tarih, 6157 yevmiyeli.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:30

18/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.