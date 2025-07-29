Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/277 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/277 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, IRMAK Mahalle/Köy, 36 Mevkii, 33 Ada, 31 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm İzmi ...

Adresi : Irmak Mahallesi 55 Sokak No. 34/1 D.No.7 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 362,09 m2 ( net 94 m2 kullanım alanına sahiptir.)

Arsa Payı : 47/564

İmar Durumu : Gaziemir Belediyesinin dosyaya sunulu yazısı ekindeki imar durumuna göre; “Bitişik Nizam 4 kat gabarili TM1- Ticaret Seçenekli Konut Alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-Yönetim Planı :17.02.2015

2-AT Yönetim Planı: 17.02.2015

3-AT Yönetim Planı :AT 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

Şerh : İhtiyati Tedbir: İzmir 3. Tüketici Mahkemesi'nin 02.03.2016 tarih 2016/141 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:3.kişilere devrinin önlenmesi için) 10.03.2016 tarih ve 2076 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, IRMAK Mahalle/Köy, 36 Mevkii, 33 Ada, 31 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm İzmi ...

Adresi : Irmak Mahallesi 55 Sokak No. 34/1 D.No.8 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 362,09 m2 (net 104 m2 kullanım alanına sahiptir.)

Arsa Payı : 54/564

İmar Durumu :Gaziemir Belediyesinin dosyaya sunulu yazısı ekindeki imar durumuna göre; “Bitişik Nizam 4 kat gabarili TM1- Ticaret Seçenekli Konut Alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-Yönetim Planı :17.02.2015

2-AT Yönetim Planı: 17.02.2015

3-AT Yönetim Planı :AT 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.

Şerh : İhtiyati Tedbir: İzmir 3. Tüketici Mahkemesi'nin 02.03.2016 tarih 2016/141 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama:3.kişilere devrinin önlenmesi için) 10.03.2016 tarih ve 2076 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.