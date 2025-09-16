Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/780 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/780 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Narlıdere İlçesi, 2. İNÖNÜ Mahallesi, 8208 Ada, 1 Parsel, 13/06/-/13 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Niteliklidir. Taşınmazın tamamı borçlu E.M'ye ait olup taşınmazın tamamı satılacaktır. Brüt; 151,00 m² dir. 2/784 arsa paylı taşınmaz, 3 oda, salon, mutfak, banyo+wc, ebeveyn banyo, antre ve 3 balkon alanından oluşmaktadır.Yapı Aşınma Payı cetveline göre ve mevcut durumu dikkate alınarak % 20 yıpranmalı olarak değerlendirilmiştir.Taşınmaz mevkii olarak, Narlıdere İlçesinin Dağlık/Tepelik alanda kalan 2.İnönü Mahallesi sınırlarının sonlarında İzmir Evleri Sitesi yer almakta olup, çevresinde benzer özellikte yapılaşma koşullu siteler ve konutlar vardır.

Adresi : 2.İnönü Mahallesi, 27 Mayıs Cad. No:154, Kat:6 , D:13 Narlıdere / İZMİR

Yüzölçümü : 31.643,52 m2 ( Brüt; 151,00 m² dir.)

Arsa Payı : 2/784

İmar Durumu :Narlıdere Belediyesinin 19/08/2024 tarihli imar durumunda 1/1000 ölçekli imar planında , taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre E.1.50 Y.Encok 12 kat Konut adasında kaldığı görülmektedir.

Kıymeti : 8.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:59

15/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.