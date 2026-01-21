Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/590 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/590 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 45086 ada, 12 parsel, 1. Kat, 4 bağımsız bölüm numaralı, MESKEN niteliğindeki taşınmaz. Satışa konu taşınmaz keşif anında açıktır. Mesken gezilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Belediyesinden onaylı mimari projesinden mesken, 3 oda 1 salon, mutfak, hol, wc, banyo, ve balkonlardan oluşmaktadır. Mutfak, salon ve 1 oda balkonludur. 3 oda 1 salon yer döşemeleri laminant parke, ıslak hacimler seramik, pencereler pvc, duvarlar alçı sıva saten boya,iç kapılar amerikan panel kapıdır. Mutfak alt ve üst dolaplı granit bankoludur. Banyoda duş kabini, hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Wc' de klozet ve lavabo yer almaktadır. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Mesken 2 cephelidir. Meskende doğal gaz bulunmaktadır. Meskenin bulunduğu bina asansörlüdür.

Adresi : Çamlıkule Mahallesi 291 Sokak No: 42 Birlik Apartmanı Kat: 1 Daire: 4Buca / İZMİR

Yüz ölçümü : 247 m2

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :İzmir ili Buca İlçesi Dumlupınar Mahallesi, 45086 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 katlı konut adasına isabet etmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMAMAKTADIR.

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Taşınmaz üzerinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (01/07/2016 -18173 yevmiye numaralı)

Beyan: Taşınmaz üzerinde Yönetim Planı: 01/03/2017 (06/03/2017 - 6685 yevmiye numaralı)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:53

19/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.