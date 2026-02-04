T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/791 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Takyidatlı tapu kaydı, İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu mahallesi, 40539 ada, 3 parsel, 122.27 m2 tapu alanlı, Arsa ana gayrimenkul niteliğinde 2/8 arsa paylı, 1 kat, 2 nolu mesken, Taşınmazın alanı 99.00 m² brüt proje alanlı ve antre+hol+ salon+ mutfak+3 oda+ banyo ve2 balkondan oluşan dairenin yaptığımız ölçüler sonucunda net alanının 75,25 m² olduğu tespit edilmiştir. Borçlu İ** Ö** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi : Akıncılar Mahallesi 563/1 Sokak No 8 Daire 2, Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 122,27 m2

Arsa Payı : 2/8

İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4 katlı, konut alanında kalmaktadır.

Yapı kullanma izin belgesi 25.04.2016-2882 tarih ve nolu belgeye göre, 4 ünite 381 m2 alanlıdır.

Kıymeti : 3.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı: 11/12/2015 tarih ve 31896 yevmiye Beyan: AT 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 05/08/2015 tarih ve 20269 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:25

19/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.