Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/659 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/659 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 322 ada, 1 parsel, G Blok, Dubleks Kat, Giriş: 14, 7 bağımsız bölüm numaralı, DUBLEKS MESKEN niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Murathan Mahallesi, 1208 Sokak, No:14 Buca / İzmir

Yüzölçümü : 38.380 m2

Arsa Payı : 5/660

İmar Durumu :Buca Belediyesinin dosyaya sunulu yazısında;“322 ada, 1 parselin Buca İlçesi sınırları içerisinde yer alan tek Riskli Alan (Kentsel Dönüşüm Alanı) olan ve İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha’lık alanda 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir” ayrıca “taşınmazın Müdürlüğümüzde arşiv kaydı, dolayısıyla yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, numarataj krokisi ve onaylı mimari projesi bulunmamaktadır” denilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Yönetim Planı Tarihi 07/10/1988

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:57

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:57

13/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.