Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1150 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1150 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Konak İlçesi, 2.Aziziye Mahallesi, 2492 ada, 57 parsel, 193.00 m² yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz üzerinde 2/24 pay/payda oranında arsa payına sahip 2.Bodrum Kat, 12 bağımsız bölüm nolu dükkan niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Zafertepe Mahallesi, 574 Sokak, No:4A Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 193 m2

Arsa Payı : 2/24

İmar Durumu :İcra dosyasında imar durumu belirten evrağa rastlanmadığından İzmir Büyükşehir Belediyesi sistemine bakılmış olup sisteme göre konu parsel bitişik nizam, 8 kat, TİCK imarlı alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: YÖNETİM PLANI TA: 23/11/1988

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 15:00

26/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.