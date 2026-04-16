Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1288 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1288 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 13113 Ada, 1 Parsel, 10 Nolu B. B.

Adresi : Gürpınar Mahallesi 7237 Sokak 10A Blok Bodrum + Zemin Kat 41A Giriş 10 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Atölye Bornova/İzmir

Yüzölçümü : 20.914,00 m2

Arsa Payı : 4/488

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 15:00

14/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.