Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/354 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/354 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 108 Ada, 9 Parsel, 10 Nolu B. B.

Adresi : Fevzi Çakmak Mah. Ali Reis Sok. Dilek Apt. No:4 K:5 D:10 Balçova/İzmir

Yüzölçümü : 218,80 m2

Arsa Payı : 10/100

Kıymeti : 7.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00

04/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.