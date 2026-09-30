Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1310 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1310 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 42748 Ada, 8 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmaz.

Adresi :Yenigün Mahallesi 271/7 Sokak No:1 Zemin+Birinci Çatı Katı 1 Nolu Bağımsız Bölüm Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 285,00 m² Arsa Payı : 12/24

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında bitişik nizam iki kat(B-2) yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 15.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan: yönetim planı 06/10/2004

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:59

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.