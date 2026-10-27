Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/194 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/194 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ATIFBEY Mahalle/Köy, 1734 Ada, 21 Parsel, bodrum+zemin+1. kat, 557 sokak no:7/2

Adresi : Beyazevler Mahallesi, 557 Sokak No:7 Gaziemir/izmir

Yüzölçümü : 436,00 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu :Gaziemir belediye Başkanlığının dosyaya sunulu yazısında “Söz konusu 1734 ada 21 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Blok Nizam 2 kat, Konut kullanım kararı olan imar adasında kalmakta olduğu anlaşılmış olup, 18.09.2015 tarihli Yapı Ruhsat belgeleri bulunan taşınmazın üzerinde 3 adet bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 6.400.000,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:

Beyan Taşınmaz üzerinde yönetim planı:03/04/2017 Tesis Tar:03/04/2017- Yev:2374

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 15:00