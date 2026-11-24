Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/79 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/79 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Postacılar Mahallesi, 25241 Ada, 3 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

Adresi : Postacılar Mahallesi, 7651/1 Sokak, No:3, 7.Kat, Daire No: 15 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 3.618,54 m2

Arsa Payı : 1/47

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 1.2 emsalli Yençok 7 katlı, her cephesinden minimum 5 er metre çekme mesafeli konut adasına isabet etmektedir

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Beyan: yönetim planı 09/08/1994

Beyan: Vaziyet planında/mimari projede blok değişikliği yapılmıştır. 05/04/2016 tarih 6066yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:56