T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
İZNİK
İCRA DAİRESİ
2024/912 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/912 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa, İznik, Yenimahalle Mah, 2551 Ada, 2 Parsel, Betonarme 2 katlı bina ve arsası
Adresi : Yenimahalle Maltepe Caddesi No 60 İznik / BURSA
Yüzölçümü : 197,37 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:38
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:38
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:38
24/03/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.