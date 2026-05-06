T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/163 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili , Sumbas ilçesi , Araplı Köyü, 278 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Tedaş tarafından mahkememizin 2026/163 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.04.2026