T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2026/163 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili , Sumbas ilçesi , Araplı Köyü, 278 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare Tedaş tarafından mahkememizin 2026/163 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.04.2026