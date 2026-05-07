Örnek No:55*

T.C.

KAĞIZMAN

İCRA DAİRESİ

2026/36 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kağızman İlçe, ŞAHİNDERE Mahalle/Köy, 133 Ada, 51 Parsel, Taşınmaz Kağızman ilçe merkezine 100 metre mesafede yer almaktadır. Bölge orta gelir gubuna hitap etmektedir. Taşınmaz üzerinde 1 adet 3A yapı sınıfında %25 yapı yıpranma seviyeli bodrum+ zemin ve 1 normal kattan oluşan 600 metrekare idari bina ile 1 adet 2B yapı sınfında %25 yapı yıpranma seviyeli 1.062,50 metrekare alanlı halı saha yapıları bulunmaktadır. Taşınmazın zemin kaplaması seramik olup duvarları soyalı tavanı boyasızdır. Pencereleri pvc ısı camlıdır. Dış cephe sıvalı ve boyalıdır. Halı saha zemini sentetik çim, üzeri branda ile kaplı, taşıyıcı sistemi hafif çelik yapıdır.Taşınmaz özellikleri 18/07/2024 tarihli müdürlüğümüzce hazırlatılan bilirkişi raporu ve 27/01/2025 tarihli Kağızman İcra Hukuk Mahkemesi'nce hazırlatılan bilirkişi raporları esas alınarak yazılmıştır. Detaylı bilgiye dosya içeriğinden ve bilirkişi raporlarından ulaşılabilir.

Adresi : Şahindere Mahallesi, 133 Ada. 51 Parsel'De Bulunan Taşınmaz Kağızman / KARS

Yüzölçümü : 1.883,08 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planı içerisinde yer almakta olup bitişik nizam 6 kat konut ve ticaret alanında kalmaktadır. (Bilirkişi raporundaki gibidir. )

Kıymeti : 29.866.871,25 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kayıtlarındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:51

05/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.