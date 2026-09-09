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        T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.
        KAHRAMANMARAŞ
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2026/30 Esas

        İLAN METNİ

        Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davacı Hüseyin PEKEREN-51*******72 Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi mevkinde bulunan 27/04/2026 tarihli fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen ev ve bahçesi olarak kullanılan 1307,07 m² olarak belirtilen taşınmazı kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Dava konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içerisinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.07/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02545337