T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/30 Esas



İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davacı Hüseyin PEKEREN-51*******72 Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi mevkinde bulunan 27/04/2026 tarihli fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen ev ve bahçesi olarak kullanılan 1307,07 m² olarak belirtilen taşınmazı kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Dava konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içerisinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri Yasa gereği ilan olunur.07/09/2026