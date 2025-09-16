T.C.

KAHRAMANMARAŞ

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/50 Esas

03.09.2025



İLAN METNİ

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) davası nedeniyle; Bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı, doğusunda; 7834/3 nolu parsel, batısında; orman, güneyinde; orman ve kuzeyinde; başka şahısların kullanımında tapusuz araziler bulunduğu belirtilmiştir.Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen ve dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/50 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.