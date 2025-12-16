T.C.

KAHRAMANMARAŞ

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Sayı : 2023/605 Esas

Konu : İlan Hk.

24.11.2025



İLAN METNİ

Davacı, Mehmet ABIKA ile Davalı, Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

02/07/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda davaya konu taşınmazın, Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi sınırları içerisinde kaldığı, doğusu ve güneyinin yol, batısının Dereli Mahallesi 10086 ada 1 ve 2 parseller, kuzeyinin kısmen Ayşe DURU ve kısmen de Safiye SÜRÜCÜ'ye ait olduğu söylenen tapusuz ile çevrili olduğu belirtilmiştir.

H***İ ve N***E oğlu **/**/1968 doğumlu 118***536 T.C. kimlik numaralı Mehmet ABIKA40 yıldan fazla bir süredir kullandığından bahisle kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen ve dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/605 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.