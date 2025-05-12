T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/9 Esas

07.05.2025



İLAN

Davacılar , HAYRUNNİSA ATEŞTEMUR, MELİKE OZAN, MERYEM BUDAK, SELMAN ATEŞTEMUR, ŞENGÜL ATEŞTEMUR, ZEYNEP ATEŞTEMUR ile Davalı , DULKADİROĞLU İLÇE BELEDNİYE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Emre Ceyhan'ın 18/04/2018 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesindeki (köyündeki) 1499 ada 2 nolu parsel ile gösterilen taşınmazın 2833.65m² yüzölçümlü bahçe vasıflı taşınmazın ev ve bahçe kısmen de tarla olarak kullanılan, taşınmazın içerisine evin etrafına muhtelif meyve ağaçları dikilen taşınmaz hakkında davacıların zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/9 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.