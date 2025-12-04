T.C.

KAHRAMANMARAŞ

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/24 Esas

02.12.2025



İLAN

Davacı , NURİ BOLAT ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Nedim Kapuçam'ın05/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde doğusu Dereli 9431 ada 1 nolu orman parseli, batısı yol ve yoldan sonra Dereli eski 1362, yeni 9456 ada 18 parsel, kuzeyi Dereli eski 1365, yeni 9456 ada 17 parsel, güneyi yol ile çevrili rapor ekikrokide A harfi ile gösterilen681.86 metrekare taşınmaz hakkında Davacı Mustafa ve Emire oğlu */*/1966 doğumlu, 110*****422 TC nolu Nuri Bolat'ın zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/24 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.