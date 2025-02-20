T.C.

KAHRAMANMARAŞ

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/218 Esas

Konu : BASIN İLAN



14.02.2025



İLAN

Davacı MEHMET ETGİNTOĞRUL ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ilçesi Kocolar Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 18/12/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A1) ve (A2) harfi ile gösterilen doğusu Halil Etgintoğrul'a ait, batısı Hüseyin Yalçın'a ait, güneyi Elif Akdeniz'e ait ve kuzeyi yol ile ile çevrili olup2.891,12 m2 yüz ölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Mehmet Etgintoğrul adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/218 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.