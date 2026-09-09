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        T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.
        KAHRAMANMARAŞ
        7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/224 Esas 05.05.2026

        İLAN

        Davacı GALİP KARA ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Tekir Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Ömer Gürbüz'ün 17/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A1) ve (A2) harfi ile gösterilen doğusu 252 ada 5 parsel, batısı 252 ada 2 parsel, kuzeyi 252 ada 6 parsel ve güneyi 252 ada 3 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili alan 1.898,32 m² yüz ölçümlü arazi vasıflı taşınmazın, Galip Kara adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/224 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02544837