        Resmi İlanlar

        T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.12.2025 - 00:00
        T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Davacı TEİAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEİAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 01/12/2025

        Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü
        2025/171 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Çobanlı Mahallesi 0 Ada,629 Parsel Mehmet Keskin 14/01/2026
