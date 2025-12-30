T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEDAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya no
|Mahalle
|Ada ve Parsel no
|Tapu Maliki
|Duruşma Günü
|2025/177 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü
|1425 ada, 3 parsel
|Aziz Doğan(14695342284)
Hasan Yaman(20797160350)
|07/01/2026
|2025/179Esas
|Adıyaman ili,
Kahta İlçesi, Ortanca Köyü
|1424 ada, 5 parsel
|Leyla Kaya (15019331496)
|14/01/2026
|2025/181Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü
|1423 ada, 11 parsel
|Mahmut Yücekaya(16948265708)
|21/01/2026
|2025/183 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü
|1421 ada, 5 parsel
|Gafari Özen
(16600278718)
|21/01/2026
|2025/185 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Arılı Köyü
|115 ada, 9 parsel
|Mahmut Arslan
(17878248342)
|21/01/2026
|2025/187 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Zeytin Köyü,
|118 ada, 5 parsel
|İrfan Kılınç
(41467096298)Mustafa Özgür Kavak (39967147220)
|21/01/2026
|2025/191 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü,
|1451 ada, 2 parsel
|Haci Doğan
(14704341970)
|21/01/2026
|2025/178 Esas
2025/180 Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü
Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Ortanca köyü
|1450 ada, 1 parsel
1426 ada, 1 parsel
|Leyla Kaya
(15019331496)
Leyla Kaya
(15019331496)
|07/01/2026
14/01/2026
|2025/182 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Ortanca köyü
|0 ada, 930 parsel
|Sayim Karagözoğlu (20203155536)
|21/01/2026
|2025/184 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Ortanca köyü
|1395 ada, 1 parsel
|Ortanca Hayvancılık Taşımacılık Tarım Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
|21/01/2026
|2025/186 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Arılı köyü
|116 ada, 5 parsel
|Mehmet Turanlı (18937197892)
|21/01/2026
|2025/188 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Zeytinköyü
|132 ada, 1 parsel
|Emine Yazan (12367420476)
|21/01/2026
|2025/190 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Ortanca köyü
|1472 ada, 1 parsel
|Mehmet Aydın (17542244526)
|21/01/2026
|2025/192 Esas
|Adıyaman ili,
Kahta ilçesi,
Ortanca köyü
|1450 ada, 4 parsel
|Haci Doğan (14704341970 )
|21/01/2026
|2025/189Esas
|Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Zeytin Köyü,
|134 ada, 5 parsel
|Abuzer Özbey (13972366906)
Ahmet Özbey
(13978366788)
Hatice Özbey
(14041364632)
Mahmut Özbey
(13975366842)
Mehmet Özbey
(14080363320)
Ramazan Özbey
(13981366614)
|21/01/2026