T.C. KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve TEDAŞ adına tescili ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya no Mahalle Ada ve Parsel no Tapu Maliki Duruşma Günü 2025/177 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü 1425 ada, 3 parsel Aziz Doğan(14695342284)

Hasan Yaman(20797160350) 07/01/2026 2025/179Esas Adıyaman ili,

Kahta İlçesi, Ortanca Köyü 1424 ada, 5 parsel Leyla Kaya (15019331496) 14/01/2026 2025/181Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü 1423 ada, 11 parsel Mahmut Yücekaya(16948265708) 21/01/2026 2025/183 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü 1421 ada, 5 parsel Gafari Özen

(16600278718) 21/01/2026 2025/185 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Arılı Köyü 115 ada, 9 parsel Mahmut Arslan

(17878248342) 21/01/2026 2025/187 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Zeytin Köyü, 118 ada, 5 parsel İrfan Kılınç

(41467096298)Mustafa Özgür Kavak (39967147220) 21/01/2026 2025/191 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü, 1451 ada, 2 parsel Haci Doğan

(14704341970) 21/01/2026 2025/178 Esas

2025/180 Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Ortanca Köyü

Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Ortanca köyü 1450 ada, 1 parsel

1426 ada, 1 parsel Leyla Kaya

(15019331496)

Leyla Kaya

(15019331496) 07/01/2026

14/01/2026 2025/182 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Ortanca köyü 0 ada, 930 parsel Sayim Karagözoğlu (20203155536) 21/01/2026 2025/184 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Ortanca köyü 1395 ada, 1 parsel Ortanca Hayvancılık Taşımacılık Tarım Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 21/01/2026 2025/186 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Arılı köyü 116 ada, 5 parsel Mehmet Turanlı (18937197892) 21/01/2026 2025/188 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Zeytinköyü 132 ada, 1 parsel Emine Yazan (12367420476) 21/01/2026 2025/190 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Ortanca köyü 1472 ada, 1 parsel Mehmet Aydın (17542244526) 21/01/2026 2025/192 Esas Adıyaman ili,

Kahta ilçesi,

Ortanca köyü 1450 ada, 4 parsel Haci Doğan (14704341970 ) 21/01/2026 2025/189Esas Adıyaman ili, Kahta İlçesi, Zeytin Köyü, 134 ada, 5 parsel Abuzer Özbey (13972366906)

Ahmet Özbey

(13978366788)

Hatice Özbey

(14041364632)

Mahmut Özbey

(13975366842)

Mehmet Özbey

(14080363320)

Ramazan Özbey

(13981366614) 21/01/2026