Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

İCRA DAİRESİ

2026/150 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, CEBECİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 4 Parsel, A Blok 3 Nolu Bağımsız Bölüm.

Yüzölçümü : 3.077,50 m2

Arsa Payı : 50/1170

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:53

26/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.