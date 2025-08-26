T.C.

KANDIRA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DALCA Mahalle/Köy, 103 Ada, 48 Parsel,

Yüzölçümü : 4.944,60 m2

Kıymeti : 4.338.108,26 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DALCA Mahalle/Köy, 103 Ada, 53 Parsel,

Yüzölçümü : 4.993,08 m2

Kıymeti : 4.370.813,05 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:15

19/07/2025