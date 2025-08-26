Habertürk
Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 27.08.2025 - 00:00
        T.C.
        KANDIRA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2025/7 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DALCA Mahalle/Köy, 103 Ada, 48 Parsel,
        Yüzölçümü : 4.944,60 m2
        Kıymeti : 4.338.108,26 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:15
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:15
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:15
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:15

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DALCA Mahalle/Köy, 103 Ada, 53 Parsel,
        Yüzölçümü : 4.993,08 m2
        Kıymeti : 4.370.813,05 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:15
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 10:15
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:15
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:15

        19/07/2025

