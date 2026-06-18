Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/89 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 103 Ada, 85 Parsel

Yüzölçümü : 2.092,28 m2 Kıymeti : 1.626.709,39 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 137 Ada, 79 Parsel

Yüzölçümü : 15.883,22 m2 Kıymeti : 10.126.076,90 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 145 Ada, 14 Parsel

Yüzölçümü : 3.980,54 m2 Kıymeti : 3.047.234,73 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 11:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 145 Ada, 30 Parsel

Yüzölçümü : 3.715,31 m2 Kıymeti : 2.844.192,41 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, HEDİYELİ Mahalle/Köy, 113 Ada, 20 Parsel

Yüzölçümü : 770,38 m2 Kıymeti : 1.540.760,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:39

13/06/2026