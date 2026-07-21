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T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/22 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALILAR :1-Ümit Şanlı(Mehmet Ali ve Fatma oğlu, 15/06/1962 doğumlu)

2-Hüseyin Cahit Şanlı(Mehmet Ali ve Fatma oğlu, 14/05/1970 doğumlu)



Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı EPDK dava dilekçesinde özetle; Dava konusu; Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuzyaka Köyü, 104 Ada, 28 Parsel numaralı taşınmaz malın 1192,54 m2lik kısmının yol olarak kullanılması amacıyla kamulaştırılması için “kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesine” Ve “tüm Takyidatların Bedele Yansıtılarak Maliye Hazinesi Adına Tesciline”, tespit edilecek kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında yatırılan 39.079,86-TL'nin mahsup edilmesine, Dava konusu taşınmaz mal ile ilgili tapu kütüğünde vakıf icaresi, ipotek, haciz ve sair herhangi bir hak ve takyidat mevcut ise bunların da kamulaştırma bedeline yansıtılması ile tapu kaydına 31/b şerhi düşülmesi için Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Fen bilirkişi raporunda özetle; Yol olarak kullanılması amacıyla talep edilen alan B ile adlandırılmış, B'nin yüzölçümü 1.192,54 m2'dir.

Bilirkişi heyeti raporunda özetle; Taşınmazın kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, toplam kamulaştırma bedelinin 33.401,71 TL olduğu belirtilmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2026 günü saat: 10:10'da "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10.07.2026