        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KARABÜK 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.11.2025 - 00:00
        T.C.
        KARABÜK 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No: 2025/77 Esas

        Karar No: 2025/367 Karar

        İLAN METNİ


        DAVACI : K.H.
        MAĞDUR : FATİH MEHMET YILDIZOĞLU,
        SANIK : HÜSEYİN İNAN, Naci ve Saniye oğlu, 09/04/1984 Feke D.lu,
        T.C. Kimlik No:14434228480
        SUÇ : Nitelikli Dolandırıcılık
        SUÇ TARİHİ : 30/11/2023
        SUÇ YERİ : Merkez/ KARABÜK
        KARAR TARİHİ : 10/10/2025
        Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Hüseyin İNAN hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 10/10/2025tarih, 2025/77 Esas, 2025/367karar sayılı kararı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan5237 Sayılı TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle, TCK'nın 158/1-f-son, 43/1, 62/1, 52/2 ve 52/4 maddeleri uygulanarak 4 YIL 2 AY HAPİS ve 15.600,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,
        Dair açık yargılama sonucunda sanığın yokluğunda; kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak, CMK'nın 263/1 maddesine göre bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek veya bir başka Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği , sanığın beyan adresine usulüne uygun tebliğ çıkarıldığı, beyan adresinde tanınmaması karşısında Mernis adresine Tebligat Kanunun 21. Maddesi gereğince tebliğ çıkartılmak istenilmesine rağmen Mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması akabinde adres araştırma yazıları neticesinde de adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul olduğundan gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,
        Mahkememiz kararının 7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesi gereğince sanık Hüseyin İNAN'a ilanen tebliği, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden tahsil edileceği ilan olunur.20.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02345163