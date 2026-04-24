T.C. KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

KARABÜK

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/836 Esas

DAVACI : Seher EKEN (T.C.23966723110)

DAVALI : Serkan ÇALIŞ ve dava arkadaşları



Davacı dava dilekçesinde; Dava konusu olan Karabük ili, Ovacık ilçesi, Merkez Mahallesi;104 ada4 parsel, 104 ada 11 parsel, 104 ada 18 Parsel, 104 Ada 23 Parsel, 104 Ada 31 Parsel, 104 Ada 40 Parsel, 104 Ada 49 Parsel, 104 Ada, 60 Parsel, 104 Ada 111 Parsel, 104 Ada 113 Parsel,104 Ada 119 Parsel, 107 Ada 4 Parsel,107 Ada 6 Parsel,107 Ada 9 Parsel, 107 Ada 149 Parsel, 107 Ada 154 Parsel, 107 Ada 168 Parsel, 107 Ada 176 Parsel, 118 Ada 18 Parsel, 103 Ada 58 Parsel, 104 Ada 24 Parsel, 104 Ada 5â Parsel, 104 Ada 56 Parsel, 104 Ada 78 Parsel, 104 Ada 82 Parsel, 104 Ada 107 Parsel, 104 Ada 109 Parsel, 104 Ada 110 Parsel, 104 Ada 114 Parsel, 104 Ada 116 Parsel,104 Ada 118 Parsel, 101 Ada 2 Parsel, 101 Ada 30 Parsel,102 Ada 7 Parsel, 103 Ada 32 Parsel, 103 Ada 38 Parsel, 103 Ada 53 Parsel, 103 Ada 55 Parsel, 103 Ada 60 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davalılardan; Kastamonu ili, Seydiler ilçesi, Aşağı Arslanlı mah/köy, 57 Cilt, 21 Aile sıra no, 29 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Şerife oğlu/kızı, 19/02/1980 dogumlu, 10838630010 T.C. Kimlik nolu Serkan ÇALIŞ 'ın tüm aramalara rağmen adresine tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle ön inceleme duruşma gününün HMKnun 122. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma gününün HMK nun 122. maddesi davalıya tebliğine, Karabük 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 09/06/2026 günü saat: 09.00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.21/04/2026